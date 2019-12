Tuttosport - Politano offerto all'Atalanta per Kulusevski: la strategia dell'Inter

Matteo Politano è il nome nuovo per il mercato del Napoli. L'esterno è in uscita dall'Inter dove ha trovato pochissimo spazio. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che la società nerazzurra lo ha offerto anche all'Atalanta per arrivare al gioiellno Kulusevski. La proposta è di 20 milioni più il cartellino dell'esterno ex Sassuolo per il talento in prestito al Parma.