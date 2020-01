Tuttosport - Politano resta una possibilità: se arriva partirà un esterno

Il Napoli lavora per rinforzare il centrocampo ma anche l'attacco. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che resta viva l'ipotesi di uno scambio di prestiti con l'Inter che vede coinvolti Politano e Llorente. La società azzurra continua a seguire l'esterno ex Sassuolo ma tutto dipenderà dall'assalto dell'Inter a Giroud. Dovesse fallire, lo spagnolo rappresenterebbe la soluzione ideale. Con Politano, invece, il Napoli cederebbe Younes per fargli posto. In Germania ci sono tanti club interessati all'esterno ex Ajax.