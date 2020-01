Tuttosport - Politano, tutti i dettagli dell'operazione: ecco ingaggio e costo del cartellino

MULTIMEDIA FOTO - ANCHE STRISCIONI IRONICI PER SARRI: “CHE MI HAI PORTATO A FARE A POSILLIPO SE NON MI VUOI PIÙ BENE?” Sono apparse altre scritte dedicate all'ex tecnico azzurro: "Che mi hai portato a fare sopra a Posillipo, se non mi vuoi più bene?" Sono apparse altre scritte dedicate all'ex tecnico azzurro: "Che mi hai portato a fare sopra a Posillipo, se non mi vuoi più bene?"