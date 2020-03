Tuttosport - Possibile doppio affare con Raiola: Ibra e Bonaventura piacciono al Napoli

Gattuso ha ottenuto la fiducia di De Laurentiis anche in vista della prossima stagione e la prima richiesta che effettuerà sul mercato sarà quella di acquistare una punta esperta da affiancare a Mertens e Petagna. Il nome di Ibrahimovic non è campato per aria, visti anche i buoni uffici con Raiola. Della stessa scuderia anche Jack Bonaventura, che come lo svedese dovrebbe lasciare il Milan e che piace come potenziale sostituto di Allan, sicuro partente.