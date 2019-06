Tuttosport - Possibile doppio colpo dalla Fiorentina: oltre a Veretout piace un altro viola

Non c'è solo Jordan Veretout nei pensieri del Napoli per la prossima stagione. Piace, della Fiorentina, anche German Pezzella, difensore argentino. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che entrambi possono partire e il Napoli, in attesa del cambio societario, si sta informando in vista del futuro, e pensa ad entrambi come rinforzi per la prossima stagione.