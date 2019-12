Tuttosport - Rodriguez primo obiettivo per la fascia: spunta una nuova formula

Non solo il regista, al Napoli probabilmente servirà attingere dal mercato di riparazione anche per il terzino sinistro. Ghoulam non sta bene e per questo - si legge su Tuttosport - il club azzurro sembrerebbe fortemente interessato a Ricardo Rodriguez, esterno sinistro che col Milan sta valutando l'addio a gennaio. Secondo il quotidiano piemontese sarebbe lui il favorito per la corsia mancina e ora i due club starebbero ragionando sul prestito con diritto di riscatto. Su Ghoulam, inoltre, adesso ci sono le sirene nerazzurre dell'Inter, aspetto che avvalora la tesi della necessità di un terzino per il Napoli.