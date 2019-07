Tuttosport - Rog e Verdi sul mercato: ADL fissa lo stesso prezzo per entrambi

Rog e Verdi sono in vendita. Il Napoli li ha messi da tempo sul mercato e chiede, per ognuno, 20 milioni di euro. Questa, secondo Tuttosport, la valutazione fatta dalla società azzurra per liberare i due calciatori. Rog è richiesto da Schalke ed Eintracht ma alla fine potrebbe spuntarla il Genoa.