Tuttosport: "Roma sta facendo di tutto per cedere Manolas con la clausola, ma c'è un'alternativa"

La Juventus pensa a Nicolò Zaniolo. La Roma deve operare delle cessioni importanti entro il 30 giugno e, scrive Tuttosport, sta facendo di tutto per lasciare Kostas Manolas al Napoli. Tuttavia i bianconeri seguono il gioiello capitolino - ora in Nazionale Under 21 - e sarebbero pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro più bonus, quelli promessi dal Tottenham. E i capitolini potrebbero optare per questa cessione e non quella del greco entro luglio.