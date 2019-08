Tuttosport - Sassuolo a caccia di un difensore: occhi su Tonelli

Il Sassuolo continua il pressing per un difensore e non molla la presa su Toprak, centrale 30enne del Borussia Dortmund. Il turco rimane la prima scelta per i neroverdi, l’alternativa principale è sempre Lorenzo Tonelli, in uscita dal Napoli dopo il prestito alla Sampdoria. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport.