Tuttosport - Scambio De Sciglio-Hysaj, frenata per l'ingaggio: in stand-by anche Rodriguez

Il Napoli aveva pensato allo scambio Hysaj-De Sciglio con la Juventus, il ds azzurro Giuntoli ne aveva parlato con Paratici, poi l'idea s'è arenata per un motivo ben preciso svelato da Tuttosport oggi in edicola: l'ingaggio di De Sciglio. L'ex terzino del Milan guadagna 2,6 milioni a stagione, troppi per il Napoli. Ma lo stipendio (3) è anche l'ostacolo al tentativo per Rodriguez del Milan, che Gattuso ha già allenato negli anni scorsi.