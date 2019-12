Tuttosport - Se Ghoulam non darà garanzie, Gattuso potrebbe spingere per Rodriguez

Un attaccante, un centrocampista e, volendo, anche un terzino sinistro. Tutto dipenderà dalle condizioni fisiche di Ghoulam. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, parlando di mercato, fa sapere che se l’algerino non dovesse fornire garanzie, allora Gattuso potrebbe sollecitare il ds Giuntoli a prendergli in prestito dal Milan per 6 mesi lo svizzero Ricardo Rodriguez, chiuso in rossonero dall'exploit di Theo Hernandez.