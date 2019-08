Tuttosport - Si spera ancora per James: il prestito secco si può concludere anche l'ultimo giorno

Quella per James Rodriguez è l’unica per cui De Laurentiis potrebbe aspettare anche l’ultimo giorno di mercato, perché si tratterebbe di prestito secco, senza obbligo di riscatto e con il semplice pagamento dell’ingaggio al calciatore. È quanto spiega l’edizione odierna di Tuttosport. “Ora il colombiano è alle prese con un infortunio muscolare che lo terrà fuori gioco per un mese ma il Napoli non avrebbe difficoltà ad aspettarlo”, si legge sul quotidiano.