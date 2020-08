Tuttosport - Sirigu in bilico, contatti continui con Giampaolo: vuole convincerlo a restare

Garanzie immediate. E’ quello che vuole Marco Giampaolo dal suo Torino. Il tecnico granata sta guidando gli allenamenti al Filadelfia in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’allenatore di Bellinzona starebbe effettuando diversi faccia a faccia con Salvatore Sirigu per cercare di convincerlo a restare. Il portiere nelle scorse settimane è stato accostato anche al Napoli nell'ambito di un possibile scambio di prestiti per un anno con Meret.