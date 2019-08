Tuttosport - Spunta la lista della spesa per il piano B: cinque nomi da non depennare per l’attacco azzurro

Il terzetto Icardi, Lozano, James Rodriguez è sempre prioritario nel mercato del Napoli che è a caccia di un gran colpo per rafforzare la squadra. Lo spiega l’edizione odierna di Tuttosport che però aggiunge alla lista anche Lukaku e non solo: “i nomi di Werner, Zaha, De Paul o Everton Soares del Gremio sarebbe un errore se venissero depennati dai media, essendo parte di una lista per l’eventuale piano B”, scrive Raffaele Auriemma sul quotidiano.