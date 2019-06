Tuttosport - Suggestione Baselli: può essere la carta per sbloccare due cessioni al Torino

Il Torino cerca Mario Rui, ma non solo. L’idea Verdi è difficilmente percorribile, per quanto sia suggestiva, ma la ricostruzione di Tuttosport racconta di una possibilità legata al futuro di Daniele Baselli: il centrocampista dei granata è apprezzato da Ancelotti e potrebbe risultare decisivo come chiave di volta per l’affare, qualora fosse reperita una quadra economica che al momento sembra ancora lontana.