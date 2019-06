Tuttosport - Toro su Mario Rui ma la distanza col Napoli è ampia: ballano 8 milioni

Il Torino continua a cercare un esterno mancino e tiene gli occhi puntati su Mario Rui, terzino del Napoli in uscita dal club azzurro. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, però, la distanza tra il Napoli e il Torino è piuttosto ampia: da una parte De Laurentiis chiede 18 milioni, può magari scendere a 14, pure a 13, ma sponda Toro la cifra fissata per l’acquisto di Mario Rui non supera i 10. La forbice, come evidenziano i numeri, è quindi ancora piuttosto sostanziosa.