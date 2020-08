Tuttosport - Trattativa avanzata per Sokratis con Maksimovic all'Arsenal: si muove anche Manolas

Trattativa avanzata per Sokratis Papastathopoulos al Napoli. L'edizione odierna di Tuttosport fa sapere che il difensore greco dell'Arsenal piace molto a Gattuso, suo compagno al Milan nella stagione 2010/11, e in Inghilterra potrebbe andare Maksimovic può conguaglio a favore del Napoli. Si è mosso in prima persona anche Manolas, che ha sollecitato il suo compagno di Nazionale.