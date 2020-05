Tuttosport - Uno tra Meret e Ospina può partire: il Napoli pensa a un portiere di ritorno

Possibile valzer di portieri in vista della prossima estate. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che Meret non avverte la fiducia di Gattuso, Ospina potrebbe tornare in Sud America e dunque il nome caldo è quello di Luigi Sepe. Si tratterebbe di un ritorno per il portiere del Parma, classe '91, cresciuto proprio nel settore giovanile del Napoli, esordiente a 18 anni in Serie A, poi ceduto proprio ai ducali e protagonista di un ottimo campionato.