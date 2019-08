Tuttosport - Verdi al Torino dopo l'arrivo di Lozano: i dettagli di un affare atipico

Hirving Lozano è pronto a vestirsi d'azzurro e solo quando accadrà Carlo Ancelotti darà il via libera alla cessione di Simone Verdi. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui il vincolo affinché l'operazione tra l'esterno ex Bologna e il Torino si chiuda. Una ultima curva da percorrere prima del rettilineo finale, ma l'affare non pare in discussione.

DETTAGLI - Già da qualche giorno l'accordo che è emerso risulta un po' atipico, eppure il quotidiano spiega che malgrado ci sia qualcosina di cui discutere ancora il più è stato fatto. Verdi dovrebbe sbarcare in Piemonte, al momento dell'arrivo di Lozano al Napoli, in prestito biennale per 10 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato nel 2021 per la stessa cifra. Un totale di 20 milioni. Oppure, se in quest'arco di tempo (due anni) il Torino dovesse venderlo, De Laurentiis avrebbe diritto al 50% di quanto incassato da Cairo.