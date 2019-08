Tuttosport - Verdi al Torino per la sfida col Wolverhampton del 22 agosto: affare vicino alla chiusura

Il Torino conta di avere Simone Verdi per gli spareggi di Europa League con il Wolverhampton con la gara in programma giovedì 22 agosto. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo appuntamento tra Cairo e De Laurentiis per definire l'affare legato anche a Lozano al Napoli. Col giocatore, secondo Tuttosport, il club granata ha già l'accordo: 2 milioni a stagione per i prossimi cinque anni. Una nuova opportunità per l'ex Bologna che non vede l'ora di ricominciare.