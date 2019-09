Tuttosport - Verdi, incedibile o gioco al rialzo? ADL e Cairo avevano già l'accordo a metà agosto

Oggi Cairo potrà tornare a parlare con De Laurentiis, scrive quest'oggi il quotidiano Tuttosport in merito al futuro di Verdi, anche ieri confinato in panchina. L'attaccante è l'obiettivo numero uno del Torino da 3 mesi, ma se ADL confermerà che il giocatore non è in vendita - come fatto trapelare in questi giorni - oppure se richiederà cifre ritenute eccessive, allora dovrà arrendersi. Cairo riproporrà l'offerta di metà agosto che portò ad una pre-intesa 10mln di euro di prestito e 10mln di riscatto obbligatorio nel 2021 e divisione dell'entrata a metà in caso di una cessione nel biennio. Ora il Napoli fa sapere che ci ha ripensato: verità oppure strategia per spillare più soldi?