Tuttosport - Verdi-Toro: i granata aspettano fine mercato se ADL non abbassa le richieste

Contatto telefonico tra il direttori sportivi di Torino e Napoli Massimo Bava e Cristiano Giuntoli. Il Toro, al momento, ha allentato la presa su Mario Rui per concentrarsi su Simone Verdi. A riferirlo è l’edizione odierna di Tuttosport che spiega come il calciatore abbia manifestato, nei confronti del Napoli, il suo interesse per la maglia granata. “Il Toro - si legge sul quotidiano torinese - continua ad offrire 20 milioni compresi i bonus mentre De Laurentiis ne chiede 25 più il 30% in caso di vendita. Ed è proprio quest’ultimo aspetto che potrebbe essere eliminato e, di conseguenza, avvicinare le due parti. Nei prossimi giorni i due presidenti potrebbero entrare in contatto diretto. Il Toro è intenzionato a stringere, ma se il produttore cinematografico continuerà ad insistere con i 25 milioni il Toro aspetterà gli ultimi giorni di mercato”.