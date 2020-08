Tuttosport - Veretout vale come Allan per la Roma: distanza sul prezzo per la chiusura

Il Napoli vuole Jordan Veretout per rinforzare il proprio centrocampo. Ma il francese viene considerato indispensabile per Fonseca e partirà solo con una grossa offerta. Qui sorgono i problemi. Tra i due club, spiega Tuttosport, non c'è intesa, perché per la Roma l'ex Fiorentina non vale meno di Allan, che sta per andare all'Everton per circa 30 milioni. Proprio quanto chiederebbero i giallorossi al Napoli. Si tratta.