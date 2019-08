Tuttosport - "Viene da una stagione deludente", così il Toro prova a far scendere il prezzo di Verdi

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla trattativa per la cessione di Simone Verdi al Torino. Il ragazzo ha già un accordo con il Torino (contratto da 5 anni, il massimo possibile a termini di regolamento, con ingaggio di circa 2 milioni netti a stagione, bonus compresi). Ciò non toglie che De Laurentiis continui a pretendere 25 milioni, più il 30% di un’eventuale rivendita. Oggettivamente, è una cifra troppo alta. E non lo pensano solo i dirigenti del Torino, che sottolineano come il ragazzo arrivi da una stagione deludente a Napoli, vissuta soprattutto da comprimario e non solo per problemi fisici”.