Tuttosport - Wanda e Icardi sfidano l'Inter: può restare mezza stagione senza giocare

Ogni giorno che passa arriva un indizio sulla volontà di Mauro Icardi di non lasciare Milano. Come ricorda Tuttosport la settimana si era aperta con le foto di Maurito con casco da operaio in testa mentre scruta la sede nerazzurra dal suo nuovo appartamento in allestimento. Nelle ultime ore la foto di Wanda Nara in mezzo a mogli e fidanzate dei nerazzurri con la didascalia: "Un altro anno insieme". L’ex capitano nerazzurro e Wanda non cambiano idea. Niente Napoli, niente Roma, via solo per la Juventus ma la volontà principale è quella di restare all'Inter.

RESTA? - Una posizione difficile da capire, perché restare in nerazzurro in queste condizioni equivarrebbe a perdere almeno altri quattro mesi di carriera dopo i sette già trascorsi dalla rottura dello scorso inverno. Icardi potrebbe aspettare gennaio per valutare nuove prospettive dall’estero, che per il bomber argentino vuol dire soprattutto Spagna.