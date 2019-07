Tuttosport - Zidane in bilico: se lascia la panchina, James può restare al Real

Futuro in bilico per James Rodriguez ma anche per Zinedine Zidane. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il tecnico francese non è così certo di restare al Real Madrid dopo il pessimo avvio di campionato e la sua eventuale partenza potrebbe anche significare permanenza del talento colombiano. Che resterebbe volentieri al Real con un altro allenatore. Sono giorni caldi.