Tv Luna - James, il Real ha sbollito la rabbia: Florentino irritato dalle parole di ADL

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Tv Luna della trattativa per James Rodriguez: “Dopo un momento iniziale di rabbia di Florentino Perez per alcune dichiarazioni che non sono andate giù, ora sembrerebbe averla sbollita perché gli è stato spiegato il carattere di De Laurentiis. Grazie ad un’abile opera di mediazione Florentino Perez è di nuovo disponibile a trattare con il Napoli. Da oggi pomeriggio non ci si riesce a mettere in contatto con Mendes e non si riesce ad essere sicuri su quello che sta accadendo ora”.