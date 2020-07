Tv Luna - Osimhen-Napoli, se l'operazione andrà in porto non sarà in tempi brevi

"Se l’operazione Osimhen andrà in porto, certamente non sarà in tempi brevi!". E' questo il messaggio social di Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, che aggiorna così la trattativa per il forte attaccante nigeriano del Lille. Il Napoli ci punta ma evidentemente, anche in caso di eventuale sì, bisognerà avere ancora un po' di pazienza. D'altronde il mercato si apre ufficialmente solo a settembre, dunque tra oltre un mese.



