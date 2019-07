Tv Luna - Vinicius in uscita, il brasiliano ad un passo dal Benfica

Il Napoli continua a lavorare sul mercato in uscita, con diversi nomi che cercano una sistemazione in vista della prossima stagione. Uno di questi è Carlos Vinícius Morais, attaccante brasiliano che sembra pronto a lasciare Napoli proprio nelle prossime. Secondo quanto riportato da Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, Vinicius sarebbe pronto a volare in Portogallo per vestire la maglia del Benfica. La trattativa - riporta Alvino - sarebbe vicinissima alla conclusione.