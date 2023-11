Udinese, Balzaretti annuncia: "Non ci sono dubbi, Samardzic resterà almeno fino a giugno"

"Deve trovare ancora il suo equilibrio e la definitiva maturità".

"Quella di stasera è una gara importante, ci teniamo tanto. Siamo curiosi di vedere tanti ragazzi che fin qui hanno trovato poco spazio: se lo meritano, si allenano bene". Parole e pensieri di Federico Balzaretti, direttore dell'area tecnica dell'Udinese che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Mediaset' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Cagliari, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Samardzic andrà via a gennaio?

"No, no, no. Lazar vogliamo tenerlo fino alla fine della stagione, è un valore aggiunto per noi e ha ancora bisogno di maturare. Deve trovare ancora il suo equilibrio e la definitiva maturità. Ce lo vogliamo godere il più possibile, a fine anno tireremo le somme".