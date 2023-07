Udinese, Balzaretti: "Samardzic? Se arriverà offerta importante la valuteremo insieme"

Federico Balzaretti, nuovo responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa

Federico Balzaretti, nuovo responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa: "Sono d’accordo che Samardzic sia talmente forte e bello da far innamorare, ma giustamente fa innamorare molte squadre. Intanto è un giocatore dell’Udinese e ne siamo felici. Se arriverà l’offerta importante insieme prenderemo una decisione. La volontà è godercelo ancora, però il mercato è appena iniziato e sapete che può portare a scenari differenti. Ribadisco il concetto: la forza del club da trent’anni è l’avere pronta la soluzione successiva, di non piangersi mai addosso guardando sempre avanti".