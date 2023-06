Udinese, Carnevale su Samardžić: "Napoli? Ne sarei felice. Ma ha tante offerte, sceglierà lui"

Lazar Samardžić, anni 21, calciatore tedesco naturalizzato serbo, centrocampista dell'Udinese e della nazionale serba, piace molto al Napoli

Lazar Samardžić, anni 21, calciatore tedesco naturalizzato serbo, centrocampista dell'Udinese e della nazionale serba, piace molto al Napoli. Andrea Carnevale, dirigente dell'Udinese ed ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli e ha parlato di questa ipotesi: "Futuro? Non lo so, il mio mestiere è fare il responsabile degli osservatori. Io mi fermo lì e poi le trattative le fa il presidente e io so cosa accade solo quando esce la notizia. Questa è la politica dell'Udinese.

Andasse al Napoli, comunque, mi farebbe piacere. Samardžić è molto forte come lo era Zielinski all'Udinese. So che ha tantissime richieste. La scelta sarà sua".