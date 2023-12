Udinese, Cioffi su Samardzic: "Fuori perché lo vedevo spento"

Gabriel Cioffi, tecnico dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN della sostituzione di Samardzic, centrocampista accostato al Napoli per il mercato di gennaio.

"Non era la partita calzante per le sue caratteristiche, specialmente in questo periodo storico nel quale fatichiamo a giocare. La sostituzione è stata tecnica, l'ho visto un po' spento e non potevamo permettercelo. Fino a quel momento però mi era piaciuto".