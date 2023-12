Udinese, Cioffi su Samardzic: "Se arriva l'offerta di una big, non sta a me dirgli di restare"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Bologna, il tecnico dei friulani Gabriele Cioffi ha parlato di Samardzic.

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Bologna, il tecnico dei friulani Gabriele Cioffi ha parlato di Samardzic, centrocampista accostato al Napoli: "Qualcuno ha detto che non ho un buon rapporto con lui e non so da dove sia uscita questa cosa. Gioca chi sta meglio.

Mercato? Nel caso di Lazar non sono io a dovergli dire di restare o no se dovesse arrivare una grande squadra. In quel caso ci penserebbe la società".