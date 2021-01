Udinese, Lasagna a Verona entro domani: è il via libera per Llorente in bianconero

Ci siamo per il trasferimento del centravanti Kevin Lasagna dall'Udinese all'Hellas Verona. L'attaccante classe '92 che lascia il club friulano per circa 10 milioni di euro è atteso in città tra questo pomeriggio e domattina per le visite mediche e per dare il via alla sua nuova avventura nella squadra allenata da Ivan Juric. Per sostituirlo, l'Udinese adesso sta trattando l'arrivo dal Napoli di Fernando Llorente.