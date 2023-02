Udinese, Marino: "Abbiamo rifiutato una maxi offerta per Beto a fine gennaio"

Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato a Rai Sport tornando sulle offerte arrivate per i big bianconeri a gennaio.

Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato a Rai Sport tornando sulle offerte arrivate per i big bianconeri a gennaio: "Abbiamo tutta l'intenzione di valorizzare al meglio il lavoro fatto nell'allestimento di questa squadra. E' chiaro che per Becao e Beto soprattutto la proprietà ha rinunciato ad una grandissima offerta a fine gennaio per trattenerlo, ma sarà difficile farlo anche l'anno prossimo. Anche se poi alla fine uno come De Paul è rimasto più del previsto per le richieste che aveva...".