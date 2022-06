Udinese, Marino: "Deulofeu-Napoli? Solo voci. Ma se ne può parlare con offerta giusta"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Il Direttore dell’Area Tecnica bianconera, Pierpaolo Marino, fresco del prolungamento del contratto di un altro anno con il Club è stato intervistato da Udinese Tv dimostrandosi molto felice: “Ci sono numerose voci sui nostri giocatori, ma sono al momento solo voci. Deulofeu e Molina sono giocatori importanti e, se dovessero arrivare la proposta giusta, se ne parlerà. In merito a Udogie storicamente difficilmente l’Udinese ha venduto giocatori importanti dopo un solo anno. Pablo Marì è stata una bellissima parentesi, è un’operazione che è da considerarsi felice che ci ha permesso di completare la squadra a gennaio, ma non la vedo come un’operazione tecnicamente facile per l’Udinese. Attualmente Pèrez è un nostro giocatore in quanto qualche giorno fa abbiamo esercitato il diritto per il secondo anno di prestito e da qualche giorno l’Atletico Madrid ha la possibilità di contro riscattarlo, cosa che ancora non è avvenuta pertanto, al momento il difensore è un giocatore dell’Udinese".