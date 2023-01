Udinese, Marino: "Deulofeu-Roma? Nessuna trattativa in corso, ma situazione in evoluzione"

"La volontà della proprietà è sempre stata quella di non lasciar partire i giocatori a gennaio".

TuttoNapoli.net

Pierpaolo Marino, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, a Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro la Sampdoria ha parlato delle voci di mercato su Deulofeu: "Roma? Ogni settimana devo rispondere a questo tormentone. Per adesso il giocatore e i suoi agenti hanno retto agli approcci dei club importanti in giro per l'Europa. Devo dire che ad ora non c'è nessuna trattativa seria in corso con la Roma, ma confermo che ci sono interessamenti dall'Europa.