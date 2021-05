Udinese, Marino realista: "Spero che De Paul resti ma merita una big"

Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato alla tv ufficiale del club bianconero. Tanti i temi trattati, tra cui il futuro di De Paul, obiettivo di mercato anche del Napoli.

De Paul resterà?

"Tutti ci auguriamo che De Paul possa rimanere però dobbiamo essere realisti. Si è comportato bene è stato un Capitano esemplare. Sappiamo che se dovesse andare via non ci dovremo meravigliare, il ragazzo merita la possibilità di giocare in una squadra che si batte per le coppe. Nel calcio sono stati sostituiti campioni anche a Udine e la società l’anno dopo ha sempre prodotto punti. Abbiamo la struttura per poter adeguatamente sostituire chiunque, so benissimo che De Paul rappresenta l’insostituibilità. A Udine è diventato uno dei top player del campionato italiano. Non ci faremo trovare impreparati".