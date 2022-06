Udinese, Marino: "Udogie non andrà via. Per Molina può spuntarla la Juve"

Il dg dei friulani ha fatto il punto sul futuro dei gioielli bianconeri, a cominciare da Molina, corteggiato dalla Juventus

TuttoNapoli.net

Parla Pierpaolo Marino a Tuttosport: "Molina, la Juve può spuntarla. Udogie è difficile che vada via". Il dg dei friulani ha fatto il punto sul futuro dei gioielli bianconeri, a cominciare da Molina, corteggiato dalla Juventus e non solo: "Molina è un giocatore che, per gli interessi che sta suscitando in Italia e all’estero, sarà difficile trattenere. Per cui mi auguro che sia una squadra italiana a prenderlo e valorizzarlo. Credo che la Juventus abbia le capacità per farlo". Niente da fare invece per l'altro obiettivo, Udogie. Marino ha aggiunto: "E’ difficile che Udogie vada via già in estate".