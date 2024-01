Udinese-Perez, confronto dopo la mancata cessione al Napoli: il retroscena Tmw

Nehuen Perez concluderà la sua stagione con la maglia dell'Udinese.

Nehuen Perez concluderà la sua stagione con la maglia dell'Udinese. A un passo dal Napoli fino allo scorso week-end, il difensore argentino classe 2000 ha ricevuto oggi notizia dai vertici del club friulano di una trattativa definitivamente saltata per volontà della società azzurra. Scorsa settimana Pozzo e De Laurentiis avevano infatti raggiunto un accordo sulla base di una valutazione di 18 milioni di euro bonus compresi: entro domenica, al massimo lunedì, era attesa a Udine le documentazione per le firme sul contratto e per dare al giocatore l'ok per svolgere le visite mediche e firmare col Napoli. De Laurentiis, però, dopo la partita contro la Lazio ha cambiato idea e ha deciso di bloccare l'operazione. Confermando Ostigard fino al termine della stagione.

Perez quindi finirà la stagione a Udine, ma l'impressione è che la sua cessione sia solo rimandata alla prossima estate. Il Napoli, dal canto suo, ha rimandato l'investimento alla prossima estate quando nell'ambito di una ben più profonda rivoluzione della rosa, e con un nuovo allenatore, dovrebbero sbarcare alle falde del Vesuvio due nuovi difensori, uno di piede destro e un altro mancino. A riferirlo è Tuttomercatoweb.