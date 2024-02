Udinese, Perez sul trasferimento saltato: "Sono contento di rimanere qui"

Nel post-partita del match contro il Monza, Nehuen Perez ha parlato in conferenza stampa del trasferimento saltato al Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post-partita del match contro il Monza, Nehuen Perez ha parlato in conferenza stampa del trasferimento saltato al Napoli: "Sono sempre concentrato al 100%, la testa fa i suoi pensieri ma sono molto contento di rimanere a Udine. La società mi ha trattato bene dal primo giorno che sono qui e ho trovato molti amici, sono felice di restare.

Sulla partita? Abbiamo fatto una grande partita e un ottimo primo tempo. Peccato perché abbiamo bisogno di punti. Erano tante partite che non terminavamo con la porta inviolata, per questo dico che abbiamo fatto bene. È il nostro lavoro in quanto difensori non prendere gol".