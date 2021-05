Udinese, Pozzo: "De Paul? Deciderà lui, non abbiamo necessità di vendere"

Giampaolo Pozzo, patron dell'Udinese, ha parlato al Corriere della Sera del futuro di Rodrigo De Paul. L'argentino, in questa stagione si è consacrato in maglia bianconera, diventando uno dei pezzi pregiati per il prossimo mercato estivo. Tanti i club sull'argentino, tra cui anche il Napoli, ma il futuro non è ancora delineato: "Noi non abbiamo necessità di vendere. Deciderà lui. Ma se volesse restare sono pronto a rivedere il suo contratto".