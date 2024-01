Udinese, salta Porteous come sostituto di Perez: il motivo

L'Udinese si prepara a perdere un pezzo importante della propria retroguardia, l'argentino Nehuen Perez (23 anni) che è destinato al Napoli

L'Udinese si prepara a perdere un pezzo importante della propria retroguardia, l'argentino Nehuen Perez (23 anni) che è destinato al Napoli: la fumata bianca per l'addio del difensore al Bluenergy Stadium sembra davvero vicina e il club friulano prova a cautelarsi andando alla ricerca di quello che dovrebbe prendere il posto in rosa di Perez.

Nelle scorse ore le ricerche avevano ristretto il campo al profilo di Ryan Porteous (24 anni), classe 1999 scozzese già nell'orbita dei Pozzo essendo in forza al Watford, nella seconda serie inglese. C'è però un problema che ha frenato gli entusiasmi e la possibilità di portare in fondo l'affare: quest'estate i regolamenti sullo status di extra UE per giocatori inglesi sono cambiati, ma solamente il primo registrato tra questi viene apparato ai comunitari in tutto e per tutto, e questo è stato occupato dall'esterno Jordan Zemura. Poi quindi i due slot disponibili che sono stati occupati dal brasiliano Brenner e dall'inglese Keinan Davis.

Posti pieni, Porteous non può arrivare. Aveva vinto la concorrenza sugli altri papabili profili presi in esame anche per via della vicinanza tra Udinese e Watford e dei canali privilegiati che avrebbero favorito un trasferimento maggiormente favorevole, ma a fermare tutto ci hanno pensato le regole per gli extracomunitari.