Udogie sull'interesse delle big (tra cui il Napoli): "Ti fa sentire bene, ma penso all'Udinese"

Destiny Udogie, protagonista con la maglia dell'Udinese, è un pezzo pregiato sul mercato. Il 2002 italiano ne ha parlato a Patreon

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

"Sono all'Udinese e voglio fare del mio meglio per questo club". Destiny Udogie, protagonista con la maglia dell'Udinese, è un pezzo pregiato sul mercato. Il 2002 italiano ne ha parlato a Patreon: "Ma in futuro, non lo so. La Champions è un grande sogno e spero di raggiungerlo".

Cosa pensi quando senti dell'interesse di Juventus, Napoli e Atalanta? "Ti senti bene a sentire questo interesse perché sai che stai andando bene. Ma io sono concentrato sull'Udinese quindi non ascolto troppo queste voci".