UFFICIALE - 1° luglio 2022: scaduti i contratti di Mertens, Ospina, Ghoulam e Malcuit

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E’ 1° luglio ed è ora ufficiale. Sono scaduti i contratti di ben quattro giocatori del Napoli. Si tratta di quelli Ghoulam, Malcuit, Ospina e Mertens, tutti con il contratto fino al 30 giugno 2022. L’addio dei primi due era nell’aria da mesi, mentre per Mertens la situazione non è ancora definita anche se al momento l’ipotesi di un prolungamento è remota. Discorso simile per David Ospina che dirà addio al Napoli e in questo momento l’ipotesi più calda porta all’Al Nassr.