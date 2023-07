UFFICIALE - Accostato a Napoli e Lazio, Zaha al Galatasaray: l'ingaggio dell'ala

Wilfried Zaha lascia la Premier League e riparte dal Galatasaray.

Wilfried Zaha lascia la Premier League e riparte dal Galatasaray. Il club turco ha infatti da poco comunicato l'ingaggio dell'attaccante ivoriano, che si era svincolato qualche settimana fa dopo la conclusione del suo contratto con il Crystal Palace. Decisiva l'offerta presentata dal top club turco, circa 8 milioni di sterline per il 30enne.

Il Gala anticipa così una folta folla di club che si erano interessate al calciatore: non solo il Crystal Palace aveva provato ad offrire al calciatore il rinnovo, anche l'Arabia Saudita e in particolare l'Al-Ettifaq si era fatta avanti per il calciatore. In Italia sull'ivoriano era forte l'interesse della Lazio ed era stato accostato anche al Napoli. Al Crystal palace per Zaha 458 presenze e ben 90 gol.