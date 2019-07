UFFICIALE - Accostato al Napoli, Bolingoli-Mbombo va al Celtic. Ora Tierney può andare via

Boli Bolingoli-Mbombo è un nuovo giocatore del Celtic Glasgow. L'esterno mancino, accostato nei giorni scorsi al Napoli, ha trovato un accordo quadriennale con la società scozzese. Nella scorsa stagione ha collezionato 42 presenze complessive, di cui 25 in campionato. Ecco il tweet ufficiale:

It’s official - Boli is a Bhoy!



Boli Bolingoli-Mbombo has joined #CelticFC on a four-year deal from @skrapid #WelcomeBoli



➡️ https://t.co/huO7MreaTh pic.twitter.com/hWtX4FFCuX