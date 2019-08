UFFICIALE - Accostato al Napoli, Mota Carvalho passa alla Juve: inizierà con l'U23

La Virtus Entella comunica di aver trovato l'accordo con la società Juventus per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del giocatore Dany Mota Carvalho(attaccante 02/05/1998). A Dany un grande in bocca al lupo da parte del Presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella per questa nuova bellissima avventura.