UFFICIALE - Accostato al Napoli, Pafundi blindato dall’Udinese: rinnovo fino al 2026

"Udinese Calcio e Simone Pafundi avanti insieme. Il Club è lieto di annunciare il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026 del giovane talento cresciuto in casa bianconera. L’Udinese e Simone sono entusiasti di continuare a crescere insieme per ottenere soddisfazioni reciproche". Questa la nota ufficiale del club friulano in merito al rinnovo del gioiellino.

"Pafundi, infatti, è stato il più giovane bianconero della storia ad esordire in Serie A, in Salernitana – Udinese 0-4 del 22 maggio 2022, ed il più giovane degli ultimi 100 anni a vestire la maglia della Nazionale italiana. Complimenti Simone!", termina la nota.